„Wir brauchen Gesetz für Stammzellenforschung“

Ulrich Körtner, Vorstand des Instituts für Ethik und Recht in der Medizin sowie Mitglied der österreichischen Bioethikkommission sagt dazu: „Das sind Experimente im Rahmen von Grundlagenforschung und ethisch vertretbar. Voraussetzung ist, dass die Methode auf keinen Fall eingesetzt werden darf, um Kinder zu erzeugen.“ Obwohl manche in Österreich der Meinung gewesen seien, diese Form der Stammzellengewinnung wäre längst obsolet, habe er stets darauf hingewiesen, dass es hier einen Forschungswettlauf gibt. Andere Bereiche – wie etwa das therapeutische Klonen – seien davon nicht ausgeschlossen: „Wir sind Zeitzeugen dieses Wettlaufs.“

In Österreich meldete sich die „aktion leben“ zu Wort. Sie fordert die österreichische Regierung auf, jede Form des Klonens ausdrücklich zu verbieten. „Für das Klonen von Menschen bestehen in Österreich derzeit keine eindeutigen Regelungen“, sagte Martina Kronthaler, Generalsekretärin der „aktion leben“ Österreich.