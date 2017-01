Wieder mehr Todesfälle durch Drogen

Erstmals seit einigen Jahren ist im Jahr 2015 die Zahl der durch Drogen verursachten Todesfälle ("drogenbezogene Todesfälle") wieder gestiegen: Von 122 Todesfällen im Jahr 2014 auf 153 Todesfälle im Jahr 2015.

Das geht aus dem "Drogenbericht 2016" hervor, den die Gesundheit Österreich GmbH im Auftrag der Europäischen Beobachtungsstelle für Drogen und Drogensucht (EBDD) und des Gesundheitsministeriums erstellt hat.

Der Großteil dieser Todesfälle wurde durch Überdosierungen von Opioiden verursacht - vor allem Heroin zum Injizieren, oft auch in Kombination mit bestimmten Schmerzmitteln. Doch in sieben Fällen war eine Vergiftung mit Ecstasy die Todesursache: "Es sind zunehmend hochdosierte und verunreinigte Ecstasytabletten im Umlauf", heißt es in dem Bericht.

Weniger neue Konsumenten

Derzeit konsumieren zwischen 29.000 und 33.000 Personen Drogen unter Beteiligung von Opioiden.

Gleichzeitig gibt es aber "einen starken Rückgang des risikoreichen Opioidkonsums" bei der Altersgruppe der 15- bis 24-Jährigen, so der Bericht. "Es gibt also weniger Einsteigerinnen und Einsteiger." Darauf würden "alle verfügbaren Datenquellen" hinweisen.

Ob dies einen Rückgang des illegalen Suchtmittelkonsums insgesamt oder eine Verlagerung auf andere Substanzen bedeute, könne derzeit nicht gesagt werden. Es gebe jedoch keine Anzeichen für einen zunehmenden Konsum von neuen psychoaktiven Substanzen (NPS). "Es liegen lediglich Hinweise auf einzelne lokale Methamphetaminszenen (Crystal Meth, Anm.) vor."

Nur ein statistischer Ausreißer?

Warum aber einerseits die Zahl der Einsteiger in den Opioidkonsum zurückgeht, andererseits die Zahl der Todesopfer steigt, lässt sich derzeit nicht schlüssig erklären. "Es stellt sich die Frage, ob der einmalige Anstieg der drogenbezogenen Todesfälle ein statistischer Ausreißer ist", so der Drogenbericht.

Oder der Anstieg hängt damit zusammen, dass es sich bei den Opioidabhängigen um eine "alternde" Personengruppe handelt: "Dies könnte auch eine erhöhte Mortalität bedeuten." Denn Überdosierungen verlaufen eher tödlich, wenn die Gesundheit durch die Langzeitfolgen des Opioidkonsums bereits stark beeinträchtigt ist.

Cannabis am weitesten verbreitet

Cannabis ist in Österreich nach wie vor die einzige illegale Droge mit einer nennenswerten Verbreitung. "Aktuelle Studienergebnisse zeigen sowohl für die Gesamtbevölkerung als auch bei Jugendlichen keine wesentlichen Veränderungen im Konsumverhalten."

Die Einnahme von Kokain und anderen Stimulantien bleibe auf niedrigem Niveau, so der Bericht. Und der Konsum neuer psychoaktiver Substanzen spiele kaum eine Rolle.