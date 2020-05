Wie gesund sind die Österreicher?

Beispiel Luftschadstoffe: Es ist unbestritten, dass sie etwa das Risiko für Asthma erhöhen. "Manche Menschen sind aber aufgrund ihrer genetischen Veranlagung empfindlicher und gefährdeter als andere", sagt Sylvia Hartl, Vizepräsidentin der Gesellschaft für Pneumologie (ÖGP). "Eine Fragestellung der Studie ist: Wie können wir die Menschen herausfiltern, die ein höheres Risiko haben? Wie lange müssen die Schadstoffe einwirken? "



Der Einfluss der Umgebungsluft auf die Lunge werde unterschätzt, sagt Hartl. Alleine an der chronischen Lungenentzündung COPD leidet rund eine Million Menschen in Österreich, 400.000 sollten behandelt werden. In der Praxis sind es weit weniger, weil Warnsignale - Husten, Auswurf, Atemnot - nicht ernst genommen werden. Darüber hinaus ist die Behandlungsqualität sehr unterschiedlich. So sei in 50 Prozent der versorgenden Spitäler keine Lungenfunktionsprüfung (Spirometrie) möglich, sagt Prim. Univ.-Prof. Otto Burghuber, Präsident des Lungenärztekongresses, der diese Woche in Wien stattfindet. Die sei aber notwendig, um das Stadium der Erkrankung zu diagnostizieren und den Behandlungserfolg zu überprüfen.