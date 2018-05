Wie geschmiert: Neue Ideen für die Zukunft des Sonnenschutzes

Die Alternativen: Armbändchen, Apps und Schocktherapie

Gut, es ist ja heute offenbar schon möglich, sogar die eigene Fruchtbarkeit mit Hilfe eines Armbands und einer App zu bestimmen. Da läge ein schickes, smartes Sonnenbändchen in Kombi mit entsprechender Technik durchaus nahe.

Auch wenn das Gros der Sonnenhungrigen weiterhin auf klassischen Sonnenschutz – Spray, Creme, Lotion – schwört, versuchen Start-ups und diverse Firmen dem Thema den anderen Dreh zu geben. Hauptsache, innovativ und irgendwie technisch. Das geht dann von „interessant“ bis: „Aha, sowas gibt’s auch schon“? So wurde etwa das Armband „ Sun Friend“ erfunden, um sonnenhungrige Menschen einerseits zu unterstützen, in dunklen Monaten ausreichend Vitamin D aufzunehmen. Andererseits versteht es sich als „Sonnen-Wächter“. Das Wearable misst also die UVA- und UV-B-Strahlung und warnt mit Hilfe einer LED-Anzeige, wenn’s zuviel wird. Vor einiger Zeit kam außerdem ein herzförmiges, smartes „UV-Patch“ (also Pflaster) auf den Markt, das die Sonnenbrandgefahr des Trägers ermitteln soll. Die damit verbundene Smartphone-App signalisiert ebenfalls, wann es zu viel des Guten ist. Schließlich folgte Innovation zwei, ebenfalls von den „My-UV-Patch“-Erfindern „La-Roche-Posay“. Man kann es auch aufkleben, es ist aber so klein, dass es auf einen Fingernagel passt. „UV-Sense“ misst in der Folge die Sonnen-Daten und gibt diese dann an eine Smartphone-App weiter. Auf diese Weise soll der individuelle UV-Kontostand ermittelt werden.

Kurios war eine Idee, die vor einigen Jahren in Peru Aufsehen erregte. Am „Playa Agua Dulce“ wurde eine schattenspendende Wand aufgestellt, in Kombination mit einem WLAN-Zugang. Der aber nur dann funktionierte, wenn man mit dem Schatten mitwandert. Ziel der Aktion war es, auf das Thema Hautkrebs aufmerksam zu machen. Apropos Hautkrebs – da wäre noch die Schocktherapie: Die App „Sun Face“, hat ein deutscher Hautarzt erfunden, um Sonnenanbetern anhand eines Selfies zu zeigen, wie sich ihr Gesicht durch die UV-Strahlung im Laufe der Jahre verändert.G. Kuhn