Wie die Monarchie in Österreich noch immer zelebriert wird

Der Kaiser, ein Piefke? Da regt sich doch tatsächlich milde Empörung an diesem Sommerwochenende in Bad Ischl. Andererseits, wer würde wegen solcher Nebensächlichkeiten auf ein Selfie mit seiner Majestät verzichten wollen. Gerhard Fritz kann sich des Andrangs kaum erwehren. Der pensionierte Apotheker – er ist allem Gerede zum Trotz in Wirklichkeit Luxemburger – ist das wohl beliebteste Fotomotiv beim Kaisergeburtstag. In Galauniform samt Federbusch und Rauschebart sieht er dem alten Franz Joseph wirklich ähnlich – zumindest dem, der hier in Ischl auf Kaffeehäferln, Servietten und Likörflaschen prangt.

Alljährlich zum Kaisergeburtstag am 18. August erlebt die Monarchie in der einstigen Sommerresidenz der Habsburger ihre Wiederauferstehung. Riesiges Touristenspektakel, aber auch Treffpunkt für alle Vereine, die die Traditionen der k.u.k-Armee pflegen, liegt das Ganze irgendwo zwischen großem Spaß und heiligem Ernst – und trifft damit perfekt die österreichische Stimmungslage in Sachen Habsburger. Da mag der Fotokaiser ein Luxemburger sein, die Parade der kaiserlichen Regimenter nimmt ein Mitglied der Dynastie ab: Markus Salvator von Habsburg-Lothringen. „Beeindruckend, mit welchem Ernst das betrieben wird“, schildert die Wienerin Gerlinde ihre Eindrücke aus Bad Ischl, „wenn die alle mit stolzgeschwellter Brust aufmarschieren und die Kaiserhymne singen.“