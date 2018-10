Wie Taferlklassler bis Maturanten die Vergangenheit entstauben

"Hundert Jahre Republik sind hunderte Jahre Leben. Dafür sollten sich möglichst viele Schüler begeistern.“ Gedacht, getan. Mit der Pädagogischen Hochschule Burgenland und eEducation Austria entwickelte Walter Hermann also das „E-Learning Netzwerkprojekt 100 Jahre Republik Österreich“. Mit einer gemeinsamen Auftaktveranstaltung im Vorjahr, begleitenden Informationen für Lehrer und einem geplanten Abschluss-Festakt am 9. November sollten Heranwachsende „Geschichte spüren“.

Das Konzept ist schon jetzt aufgegangen: Mehr als 15.000 Kinder und Jugendliche in etwa 150 Schulen des Landes haben sich in über 400 Projekten mit der Vergangenheit beschäftigt – von Zeitgeschichte bis zu Dorfgeschichten, mit den politischen Parteien zwischen 1918 und 2018 und Demokratie, mit technischem Fortschritt und modischem Zuschnitt, mit Kunst, Literatur, Sport und Religion.

Aktives Tun für ein demokratisches Zusammenleben

„Die jungen Menschen sollen sehen, wie schön unser Leben in dieser friedvollen Zeit mit all ihren Errungenschaften ist“, sagt Hermann. Gleichzeitig sollen sie am Ende des Projekts an die Reichspogromnacht 1938 erinnert werden. Ein Völkermord wie an den Juden darf „nie, nie wieder passieren. Dafür tragen wir die Verantwortung“, sagt der Geschichte-Lehrer, mittlerweile in Pension.

„Im Burgenland sind wir sehr weit in Sachen E-Learning und Digitalisierung“, erklärt Inge Strobl-Zuchtriegl von der PH Burgenland den didaktischen Schwerpunkt des Projekts. In der Verknüpfung von Einst und Jetzt sollte stark auf moderne Medien gesetzt werden: Die Schüler produzierten Filme, recherchierten Fakten im Internet, verarbeiteten Daten und stellten ihr Projekt unter www.1918-2018.at vor. „Es war unser Part, die Lehrer dabei zu unterstützen“, sagt die Vizerektorin.

Mehr als 400 Projekte

Tatsächlich war die Auseinandersetzung mit der Vergangenheit nicht verstaubt – im Gegenteil: „Es ist alles unheimlich bunt geworden“, freut sich Hermann. Die verschiedenen Zugangsweisen und Ideen von Taferlklasslern bis zu Maturanten sind der Beweis:

Volksschulprojekt: Währung