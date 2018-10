Wien, im Oktober 1918: In der toten Stadt

„ Wien ist spätestens zu diesem Zeitpunkt eine tote Stadt“, erklärt Edgard Haider. Auch die „schöne Leich“ kann nicht mehr lustvoll zelebriert werden. Zu Allerheiligen fahren dann nur wenige Straßenbahnen hinaus zu den Friedhöfen. Viele Garnituren sind aufgrund der andauernden Beanspruchung und der eingeschränkten Reparaturmöglichkeiten während des Kriegs desolat, die anderen bewegen sich nur mit Ach und Krach durch die Stadt, Fahrer und Schaffner sind ebenso mehr krank als fahrbereit.

Die Friedhöfe schließen zu Allerheiligen bereits bei Einbruch der Dunkelheit. Die Wiener Bevölkerung wird gebeten, den Friedhofsbesuch „auf einen geeigneteren Zeitpunkt zu verschieben“. Zehn Tage später bereits die nächsten Hiobsbotschaften: Der Kaiser dankt an diesem Tag ab, fast zeitgleich stirbt der schwer herzkranke Arzt Viktor Adler, die Vaterfigur der Wiener Arbeiterschaft. Die Geburt der Ersten Republik am 12. November gestaltet sich somit für viele mehr als Trauer- denn als Freudentag. Immerhin wird der Plan, alle Türbeschläge in Wien abzumontieren und das Metall der Armee zur Verfügung zu stellen, nicht mehr in die Tat umgesetzt. Der Krieg ist aus!

„Den Menschen ist wahrlich nicht zum Feiern zumute“, so Historiker Haider. Auch nicht bei privaten Geburtstagen, Firmungen, Hochzeiten und an christlichen Feiertagen. Im Advent 1918 gibt es in Wien kaum Adventkränze und Christbäume.

Dafür werden die Theater, Operettentheater und Kinos gestürmt. Edgard Haider spricht von einer „regelrechten Vergnügungspsychose“, die er so erklärt: „Die Leute wollen ihren kalten Wohnungen entfliehen.“ Wenig zu Schreiben haben die Journalisten. Themen gäbe es genug, aber kaum Papier. Profitiert vom Wiener Elend haben hingegen die Bauern im Umland der Stadt. Für Erdäpfel und Eier erwerben sie im Tauschhandel Federboa, Stöckelschuhe, Schmuck und das eine oder andere Klavier. Und nicht anders als später im Zweiten Weltkrieg oder in anderen Kriegen handeln und hanteln sich zwielichtige Typen von ganz unten in die High Society – mit dubiosen Geschäften als Zwischen- und Schwarzhändler.