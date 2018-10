Warum diese Bilder der Republiksgründung bisher unbekannt waren

Die Fragen in diesen Tagen: Wird es die Republik? Kommt der Kaiser wieder? Geht es in Richtung Räterepublik? Holzer: „Ja, es verlief relativ unblutig, aber es war ein gewaltiger Umbruch.“

Schmales Zeitfenster

Gute zwölf Monate, von Oktober 1918 bis Ende 1919, dauerte die politisch turbulente Epoche, in der in Österreich, so wie in vielen anderen Ländern Mittel-, Ost- und Südosteuropas, die politischen Weichen neu gestellt wurden. Genau dieses schmale Zeitfenster steht im Zentrum der Fotoausstellung, die die „große Politik“ und die Welt der „kleinen Leute“ miteinander verschränken möchte. Daher kommen neben Berühmtheiten wie Stefan Zweig, Joseph Roth oder Sigmund Freud auch die Ziegelarbeiterin Marie Toth oder der Facharbeiter Albert Lang zu Wort, die ihre Eindrücke in Tagebüchern, Briefen oder Erinnerungen festgehalten haben.

Immer mit dabei waren auch die Fotojournalisten. Wobei: In den ersten Novembertagen war das im Krieg etablierte System des Bildervertriebs über das k.u.k. Kriegspressequartier innerhalb weniger Tage zusammengebrochen. Um diesen Verlust zu kompensieren, musste rasch Ersatz gefunden werden. Daher schaltete die Illustrierte Wiener Bilder zwei Tage vor der Ausrufung der Republik eine Annonce, in der Amateurfotografen eingeladen wurden, Bilder von den aktuellen Ereignissen einzuschicken. Geboten wurde eine „sehr gute Honorierung“. Holzer vermutet, dass Richard Hauffe einer derjenigen war, die sich meldeten.

Die Fotojournalisten

So viel hat der Fotohistoriker mittlerweile herausgefunden: „ Hauffe, sicherlich ein politischer Mensch, hat in der Wiener Neustiftgasse 78 im 3. Stock gewohnt. Dort hat er seine Bilder wohl im Badezimmer entwickelt und ist dann damit bei den Zeitungen hausieren gegangen.“

Es gab eine ganze Reihe von Fotojournalisten, die die Ereignisse 1918 dokumentiert haben: Da waren Carl Seebald, Charles Scolik jun., Josef Perscheid, Heinrich Schuhmann jun. und sein Bruder Ludwig, beide jahrelang als Leibfotograf Kaiser Karls I. tätig. „Sie alle brauchten Zeit, den Machtwechsel zu verdauen, haben sie doch zuvor als Kriegsfotografen gearbeitet“, sagt Holzer. „ Hauffe aber war ein republikanischer und demokratischer Fotograf, der das Militär und die damit verbundene Zensur nicht kennengelernt hat.“ Sein Blick auf den großen Wandel sei also viel freier gewesen.

Während die anderen Fotografen einfach bei den Demos mitgegangen sind und aus Augenhöhe abdrückten, hat Hauffe sich interessante Kamerablickwinkel gesucht. Holzer: „Er hat sich ein paar Tage, nachdem Kaiser Karl Wien den Rücken gekehrt hatte, – mit unheimlichem Gefühl für Symbolik – vor das Schloss Schönbrunn gestellt und das verschlossene, von der republikanischen Volkswehr bewachte Tor fotografiert.“ (Siehe Bild unten)