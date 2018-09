West-Nil-Fieber: Worauf Reisende jetzt achten sollten

Ein sehr langer warmer Sommer, immer wieder unterbrochen durch einzelne Regentage: Die Lebensbedingungen für Mücken waren heuer in vielen Teilen Europas ideal – dadurch verbreitet sich aber auch das von ihnen übertragene West-Nil-Virus stärker. Bereits 800 Infektionen wurden dieses Jahr in der Europäischen Union registriert – mehr als 70 davon verliefen tödlich. Auch in Österreich sind bisher elf Fälle der Erkrankung bekannt, wobei drei aus dem Ausland "importiert" wurden.

Gerade bei (Urlaubs-)reisen im Frühherbst nach Norditalien, Griechenland oder in eine andere betroffene Region (siehe Grafik) ist das Risiko, an dem Virus zu erkranken, deutlich erhöht.

Mückenschutz nicht vergessen

Wer jetzt also eine solche Reise plant, sollte nicht auf den Mückenschutz vergessen, sagt der Tropenmediziner Herwig Kollaritsch vom Zentrum für Reisemedizin in Wien: "Die Mücken sind nicht, wie viele denken, nur nachts aktiv, sie stechen auch am Tag. Wichtig ist, dass man sich den ganzen Tag immer wieder einschmiert, denn gerade durch den Schweiß und durch das Schwimmen im Meer ist der Mückenschutz schnell einmal wieder weg."

Dabei sollte man laut dem Experten keinesfalls auf Hausmittelchen wie Lavendel, Zitrone, Vitamin B oder Knoblauch zurückgreifen. Mehr Schutz bieten laut dem Reisemediziner getestete Markenpräparate, die man in der Apotheke bekommt.