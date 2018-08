Rekordzahlen: Immer mehr Todesfälle durch das West-Nil-Fieber

Das West-Nil-Fieber führt in mehreren südlichen Ländern zu einer steigenden Zahl an Todesfällen: Freitag bestätigte das Gesundheitsministerium in Israel, dass zwei Menschen an der von Stechmücken übertragenen Erkrankung gestorben sind. Die Betroffenen seien 85 und 75 Jahre alt gewesen und hätten beide eine medizinische Vorgeschichte gehabt. 68 Menschen seien zudem erkrankt, die meisten davon ältere Personen. Nach Medienberichten sind insgesamt 14 Betroffene in ernstem Zustand.

Wie die Times of Israel schrieb, liegt die Zahl der bisher gemeldeten Erkrankten damit doppelt so hoch wie im vergangenen Jahr. Es wurden Mücken mit dem Virus in mehreren Küstengebieten gefunden. August bis Oktober sei die Spitzenzeit für West-Nil-Fieber in Israel.