Schlafen Sie sich gesund

Als eine der schwersten Schlafstörungen gelten Atemaussetzer im Schlaf – im Fachjargon ist dies als "Obstruktive Schlafapnoe" bekannt. Dabei kommt es zu einem teilweisen oder kompletten Verschluss der oberen Atemwege. In Österreich leiden etwa 300.000 bis 400.000 Menschen an dieser Atemstörung, die meisten davon sind zwischen 50 und 70 Jahre alt. 80 bis 90 Prozent der Betroffenen sind bisher weder diagnostiziert noch behandelt. "Das Risiko für Folgeschäden wie Herzinfarkt oder Schlaganfall ist groß", warnt Mallin. Neben operativen Eingriffen ist der Einsatz einer speziellen Maske in der Nacht (CPAP-Therapie) eine der gängigsten Behandlungsmethoden: Dabei wird Luft über einen kleinen Ventilator mit erhöhtem Druck in die oberen Atemwege geblasen und verhindert deren Kollaps. Betroffene können wieder regelmäßig atmen, der Schlaf wird nicht mehr unterbrochen.