„Es gibt keinen Grund, nicht mit dem Rauchen aufzuhören“

„Es ist nicht so leicht, mit dem Rauchen aufzuhören“, sagt Binder. Der Suchtfaktor sei unterschätzt. Sowohl die Substanz als auch die Haptik würden abhängig machen. Besonders betroffen zeigt sich Binder über den sehr hohen Anteil an jugendlichen Rauchern hierzulande. „In den skandinavischen Ländern ist das überhaupt nicht mehr so und genau das hat mit der bereits angesprochenen Bewusstseinsbildung und Vorbildwirkung in der Gesellschaft zu tun.“ Binder zeigt sich jedoch optimistisch. „Das wird sich auch bei uns in Österreich in den kommenden Jahren dahingehend entwickeln. Alleine die derzeitige Diskussion ums Rauchen zeigt das. Diskussion ist immer etwas Gutes.“