Junge Raucherin: "Ich möchte tschicken, wo und wann ich will"

Die eine spricht sich klar für ein generelles Rauchverbot aus, der anderen ist es mehr oder weniger egal. Ihre Freundschaft belastet das Thema keineswegs, ganz im Gegenteil. Als sie darüber diskutieren, lachen sie viel und nehmen sich gegenseitig auf den Arm.

Zwei junge Männer, beide 18 Jahre alt, stehen weiter vorne im Lokal und trinken Bier. Einer raucht, der andere nicht. Auch sie sind nicht besonders angetan von der politischen Debatte um das Nichtrauchen in der Gastronomie und zeigen sich eher gleichgültig. „Wenn alle draußen stehen und rauchen, ist ja keiner mehr drinnen“, scherzt einer der beiden.

„Darauf waren wir nicht vorbereitet“

Martina Löwe war fassungslos an diesem Tag im Dezember. An jenem Tag, als publik wurde, dass das Vorhaben des kompletten Rauchverbots in der heimischen Gastronomie von der Regierung tatsächlich revidiert werden könnte. „Dass man so einen Rückschritt macht, auf das war keiner hier vorbereitet.“ Löwe ist Geschäftsführerin der Österreichischen Krebshilfe. Aktuell sind die Don’t Smoke Initiative und einhergehend das zugehörige Volksbegehren ihre populärsten und auch ihre nervenaufreibendsten Projekte. „Mir ist besonders wichtig zu sagen, dass dies kein Anti-Raucher-Volksbegehren ist. Es geht uns um den Schutz der Nichtraucher, um den Schutz der Arbeitnehmer in der Gastronomie und um den Schutz der Jugendlichen.“ Sobald man mit der eigenen Freiheit zu rauchen, anderen Menschen schade, sei eine indiskutable Grenze erreicht.

Kinder und Jugendliche seien hier Dreh- und Angelpunkt. Jeder zweite österreichische Jugendliche zwischen 15 und 19 Jahren raucht. 70 Prozent der jugendlichen Raucher qualmen schon regelmäßig, wenn sie 17 sind. Zwar könne man Österreichs Jugendliche nicht mehr pauschal als „Europameister“ im Rauchen bezeichnen, aber Österreich rangiert dahingehend sehr wohl eher auf den „vorderen“ Plätzen in den unterschiedlichen Rankings.

Manche paffen, die meisten inhalieren

Der Wiener Schwedenplatz füllt sich von Stunde zu Stunde mit immer mehr jungen partyfreudigen Menschen. Im „Kitsch und bitter“ vereinnahmt einen beim Betreten sogleich eine Rauchwolke. Der vordere Bereich gehört den Rauchern, er ist gesteckt voll mit jungen Gästen. Manche paffen, die meisten aber inhalieren tiefe Lungenzüge. Der Türsteher selbst hat auch eine Zigarette in der Hand. Gerade möchte eine Gruppe junger Mädels das Lokal betreten. Eines von ihnen hat eine Zigarette im Mundwinkel und ärgert sich, dass er sie nicht hereinlässt. Auf die Frage, warum, verweist er auf das Alter in ihrem Ausweis. „Du bist noch keine 18.“ Also dreht die Mädchenrunde genervt wieder um.