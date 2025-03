Weltausstellung: Die Erfindung des globalen Dorfs

Wenn 67 Jahre später, am 13. April in Osaka, wieder eine Weltausstellung eröffnet, ist Österreich dort mit einem Pavillon vertreten, den das Wiener Architekturbüro BWM unter dem Motto „Composing the Future“ gestaltet hat. Blickfang ist eine Holzskulptur, die eine spiralförmig gewundene Notenzeile darstellt. In der Ausstellung selbst geht es dann aber weniger um musikalische als um „zukunftsweisende Technologien und innovative Lösungen, die zur Gestaltung einer nachhaltigen und inklusiven Gesellschaft beitragen“. Dafür sind diesmal keine Anschläge auf wertvolle Autografen zu befürchten.