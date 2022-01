Welcher Stern den Heiligen drei Königen tatsächlich den Weg wies

„Schon in Mesopotamien und im Alten Ägypten wurde der Himmel beobachtet“, erzählt Johannes Preiser-Kapeller, Historiker an der Akademie der Wissenschaften. „Schnell wurden auch Zusammenhänge mit Ereignissen auf der Erde hergestellt.“ Bald galt der Komet als Unheilsbringer, etwa als Zeichen, dass der Tod eines Herrschers bevorsteht oder eine Seuche ausbrechen wird. Ganz festlegen wollten sich die Autoren aber doch nicht: „In allen Schriften bemerkt man, dass die Dinge so gedeutet wurden, wie man es gebraucht hat“, sagt Preiser-Kapeller.

Neben dem Stern von Bethlehem gibt es eine weitere große Himmelserscheinung, die mit der Christianisierung in Zusammenhang gebracht wird: „Im Jahr 312 steht Konstantin, der Anwärter auf die Kaiserwürde, kurz vor der entscheidenden Schlacht an der Milvischen Brücke“, erzählt der Historiker. „Und er hat eine Lichterscheinung.“ Eine Stimme erschallt: „In diesem Zeichen wirst du siegen.“ Preiser-Kapeller weiter: „Heute denkt man, der Kaiser habe ein sogenanntes Halo gesehen, eine Streuung der Sonne, wenn sich Eispartikel in der Luft befinden. Dadurch kann es zu einer Doppelung der Sonne kommen.“ Vielfach deutete man es auch als Christogramm – die Buchstaben P und X, die sich überlappen.