Was einem die Luft zum Atmen nimmt

Ihre Lungenfunktion ist normal.“ – Diesen Satz hat der Bruder von Univ.-Doz. Hendrik Jan Ankersmit mehrfach von Ärzten gehört, nachdem er eine Lungenfunktionsprüfung (Spirometrie) durchgeführt hatte. „Mein Bruder ist 40 und starker Raucher“, sagt Ankersmit, der das Christian-Doppler-Labor für Diagnose und Regeneration von Herz- und Thoraxerkrankungen an der MedUni Wien leitet. „Dass die Lungenfunktion normal ist, heißt aber nicht, dass alles in Ordnung ist.“

Ankersmit machte mit Eva Höltl,Leiterin des Erste Bank Gesundheits-Zentrums, eine Studie mit 120 Rauchern. „92 waren zu einer Computertomografie (Schichtbildröntgen) der Lunge bereit – alle hatten eine normale Lungenfunktion. Das Erschreckende: Bei 56 Prozent zeigten sich krankhafte Veränderungen in der Lunge.“ 23 Patienten hatten ein Emphysem, bei dem es zur Zerstörung von Lungenbläschen kommt. „Trotzdem waren nur sechs bereit, mit dem Rauchen aufzuhören.“

Ein Vorsorge-CT für jeden Raucher sei aber zu teuer – Ankersmit forscht deshalb an einem Bluttest: Die erhöhte Konzentration eines bestimmten Proteins im Blut soll frühzeitig – deutlich vor Auffälligkeiten in der Lungenfunktion – anzeigen, ob jemand an COPD erkrankt ist.

In einer kleinen Studie an der MedUni Wien hatte dieser Biomarker eine Trefferquote von 70 bis 80 Prozent. Jetzt soll das Ergebnis in einer Studie mit 3000 Teilnehmern überprüft werden. Ankersmit vertritt die Hypothese, dass bei COPD das Immunsystem das Lungengewebe angreift (Autoimmunerkrankung) : „Die Lunge ist voll von Fresszellen. Wenn Rauch in die Lunge kommt, lösen sie sich auf und zerstören das Lungengewebe.“