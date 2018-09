Was die Wissenschaft über den Herbst weiß

Was so ein Winkel bewirken kann. 23°30' beträgt er und sorgt dafür, dass es jetzt immer kühler wird. Wegen dieser Schieflage der Erde schwanken die Temperaturen und die Beleuchtungsverhältnisse im Laufe eines Jahres beträchtlich. Jahreszeiten sind tatsächlich eine Frage des geografischen Breitengrades: Nur ein schmaler Streifen in der gemäßigten Klimazone (siehe Grafik unten) auf der Nordhalbkugel darf sich in diesen Wochen und Monaten über die herbstliche Farbenexplosion freuen.