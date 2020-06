Neues Antibiotikum entdeckt

Die Forschergruppe der Northeastern University Boston isolierte das Bakterium mit einem speziellen Kultivierungsverfahren namens iChip. Die Methode ermöglicht, die Zellen der Mikroben zu analysieren, ohne sie aus ihrem natürlichen Umfeld zu entreißen. Auf diese Weise untersuchten die Wissenschaftler rund 10.000 Bakterienstämme.

Das besondere an Teixobactin: Es hemmt den Aufbau der Bakterienwand an mehreren Angriffspunkten – das Bakterium löst sich auf und stirbt. Auch andere Antibiotika, etwa Vancomycin, verhindern den Aufbau der Bakterienwand, allerdings meist an einem Angriffspunkt, nicht an mehreren. Burgmann: "Es gibt aber noch viele Fragezeichen zu Teixobactin. Etwa, ob das Antibiotikum für den Menschen überhaupt geeignet ist, sowie ob und wie man es in großen Mengen herstellen kann."