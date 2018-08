Vergleich: Tiroler sind sieben Jahre länger gesund

„Einen der auffälligsten Unterschiede zeigt die gesunde Lebenserwartung und ihr Zusammenhang mit den Pro-Kopf-Ausgaben für Gesundheit“, erklärte Hofmarcher-Holzhacker bei den Gesundheitsgesprächen des Europäischen Forum Alpbach, wo die Studie erstmals präsentiert wurde. Während Oberösterreich, Tirol, Salzburg und die Steiermark unter dem Durchschnitt von 4002 Euro pro Kopf liegen, sind Wien, Vorarlberg und Niederösterreich deutlich darüber. Die Unterschiede in den Ausgaben stehen vermutlich im Zusammenhang mit dem Gesundheitszustand, denn: „Menschen in Tirol und Salzburg können erwarten, dass sie über 70 Jahre in guter Gesundheit leben können, jene in Wien und im Burgenland nur 65 Jahre.“

Diese Ergebnisse bedürfen aber noch sorgfältiger Interpretation. Denn Niederösterreich und Oberösterreich haben bei der Lebenserwartung einen fast identischen Wert – die Kosten sind in Oberösterreich aber wesentlich niedriger. Gleichzeitig sind die Kosten in Salzburg vergleichbar mit jenen in Kärnten – in Salzburg werden aber deutlich mehr Lebensjahre in Gesundheit verbracht.

Das liegt unter anderem auch an sozialen Komponenten und dem Lebensstil. Wo viel geraucht wird etwa, ist Lungenkrebs am häufigsten – das ist in Wien und in Vorarlberg der Fall. Negative Auswirkungen auf die Gesundheit haben auch Lebensstilfaktoren wie Fettleibigkeit und Übergewicht: „Das zeigt sich besonders im Burgenland und in Niederösterreich, wo der Wert der übergewichtigen Personen höher ist als im Rest von Österreich. Hier berichten die Menschen von weniger körperlicher Aktivität und weniger gesunder Ernährung“, sagte Hofmarcher-Holzhacker.

Wie sehr Gesundheit sozial bedingt ist, zeigt sich auch, wenn man die gesunden Lebensjahre den Arbeitslosenraten in den einzelnen Bundesländern gegenüberstellt. Im Jahr 2016 betrug die Arbeitslosenrate in Wien 11,3 Prozent, in Tirol hingegen nur 3,5 Prozent – im Westen haben die Menschen die längste Lebenserwartung.