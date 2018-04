Vergessenes Elefantenvogel-Ei in Lager von US-Museum gefunden

Das Riesenei eines Elefantenvogels wurde von einer Mitarbeiterin des Naturkundemuseums in Buffalo zufällig im Lager entdeckt. Paige Langle, zuständig für die Zoologie-Sammlung des Museums in der Metropole im Norden des US-Bundesstaats New York, habe gerade den Katalog digitalisiert, als sie im Lager auf eine Kiste stieß, in der dem Etikett nach ein Abguss verstaut war, teilte das Museum mit.

30 Zentimeter hoch, eineinhalb Kilo schwer

"Als ich das Ei sah, war es so viel größer als alle anderen Eier in unserer Sammlung", sagte Langle. "Es hatte so viele Details und Narben und die Farbe war wunderschön. Es sah zu echt aus, um nur ein Abguss zu sein." Mehr als 1.000 Eier hat das Museum in seiner Sammlung - aber dieses ist 30 Zentimeter hoch, hat einen Umfang von 70 Zentimeter und ist rund eineinhalb Kilogramm schwer.