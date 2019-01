Umweltforscher: Erster Weltkrieg half Erdöl zum Durchbruch

Mit Dampfrössern, Kohlefregatten, Mulis und Pferden zogen Soldaten in den Ersten Weltkrieg, doch bald folgten Panzer, Flieger und U-Boote. Eine Energiewende hin zum Erdöl machte diese moderne Kriegsführung möglich, erklären Umwelthistoriker in einem neuen Buch über die Umweltgeschichte des Ersten Weltkriegs. Dass Österreich und Deutschland kaum welches hatten, trug zu ihrer Unterlegenheit bei.

Der Erste Weltkrieg war der entscheidende Moment, in dem Erdöl die Energiequelle "par excellence" für das gesamte 20. Jahrhundert wurde, schrieb Dan Tamir von der Universität Zürich in dem von Martin Schmid vom Zentrum für Umweltgeschichte der Universität für Bodenkultur Wien mitherausgegebenen Buch "Environmental Histories of the First World War", das bei Cambridge University Press erschienen ist. Energie war damit auf einmal in viel größerer Menge in viel handlicherem Format verfügbar, meint er.

Weniger Aufwand als Kohle

Man kann Erdöl durch Bohrungen mit weniger Aufwand und rascher aus dem Untergrund holen, als Kohle aus den Minen, erklärte der Forscher. Dazu brauchte es auch weniger Arbeiter, und die frei gewordenen Männer schickte man statt in die Gruben in die Schützengräben. Erdöl ist auch besser transportierbar und hat einen höheren Energiewert als Koks. Erdöl-betriebene Kriegsschiffe verfügen über eine größere Reichweite als Dampffregatten, sie sind schneller, und man braucht keine Heizer, die mühsam Kohle in die Kessel schaufeln.