Umstritten: Sind Österreicher so sportlich, wie sie sagen?

Die Sportunion hat in einem großen Betrieb mit hoher Akademiker-Rate über eine Woche hindurch das gesamte Bewegungsverhalten ermittelt: 76 Prozent erreichten nicht die Mindestempfehlungen für das Bewegungsausmaß. Eine andere große Studie kam vor einigen Jahren auf einen ähnlich hohen Wert.

„Einerseits habe ich den Eindruck, dass es heute – im Vergleich zu vor 20 Jahren – mehr Menschen gibt, die Sport betreiben“, sagt Lackinger. „Aber das betrifft trotzdem nur einen kleinen Teil der Bevölkerung. An die 80 Prozent kommen aus meiner Sicht nicht annähernd auf das empfohlene Ausmaß.“

Kein Allheilmittel

Für eine Steigerung gebe es kein Allheilmittel, betont Lackinger: „Mehr Bewegungsprogramme durch Sportvereine spielen da ebenso eine Rolle wie Aktivitäten in Firmen, etwa Lauftreffs, die einen Schneeballeffekt auslösen können.“

In Deutschland machen laut der neuen Studie 42,2 Prozent der Bevölkerung zu wenig Bewegung. Generell ist in industrialisierten Ländern mit hohen Einkommen der Anteil der Bewegungsmuffel mehr als doppelt so hoch wie in Ländern mit niedrigen Einkommen – und nahm zwischen 2001 und 2016 sogar noch um fünf Prozent zu. Den höchsten Anteil körperlich inaktiver Menschen gibt es in Kuwait (67 Prozent), den geringsten in Uganda (5,5 Prozent).

