Titanic: Hätte Jack auf der Türe Platz gehabt? James Cameron liefert die Antwort

Studie

Einer jedoch ist mehr als genervt von den andauernden Spekulationen: Regisseur James Cameron. Und zwar so sehr, dass er nun wissenschaftlich untersuchen ließ, ob an den Theorien etwas dran ist. Im Interview mit der Toronto Sun erzählt er: "Wir haben eine forensische Analyse mit einem Hypothermie-Experten durchgeführt, der das Floß aus dem Film reproduziert hat. Zwei Stuntpersonen mit derselben Körpermasse wie Kate (Winslet) und Leo (DiCaprio), versehen mit zahlreichen Sensoren, haben im Eiswasser alle möglichen Varianten getestet. Die Antwort war: Es hätten niemals beide überleben können. Nur einer von ihnen." Jacks Tod sei auch aus erzählerischen Gründen wichtig gewesen: "Er musste sterben. Es ist wie in 'Romeo und Julia'. Titanic ist ein Film über Liebe und Opfer und Sterblichkeit. Die Liebe wird an der Größe des Opfers gemessen."

Die ewige Debatte rund um Jacks Tod nannte er bereits vor einigen Jahren dumm. So sagt er im Interview mit der BBC: "Will man den idiotischen Argumenten wirklich auf den Grund gehen ... lasst uns einfach zurückgehen zu 'Romeo und Julia'. Hätte Romeo schlauer sein und das Gift nicht trinken sollen? Ja. Hätte er seinen kleinen Dolch vorsichtshalber daheimlassen können, nur für den Fall, dass Julia sich damit erstechen könnte? Ja, absolut. Aber es geht am Punkt vorbei."

Das einzige Zugeständnis, das der Regisseur zu machen bereit ist: Er hätte Jack vielleicht auf eine weniger kontroversielle Art sterben lassen können - beispielsweise eine deutlich kleineres Floß wählen können. Im kommenden Februar wird der wissenschaftliche Versuch via National Geographic ausgestrahlt werden. James Cameron hat dazu nur einen Wunsch: "Vielleicht .... vielleicht ..... muss ich mich dann nach 25 Jahren nicht mehr mit dieser Frage herumschlagen."