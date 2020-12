Tipps für den sicheren Umgang mit Hunden

Schutz. Wie nehmen Hunde die Welt um sich herum wahr? Warum wollen die Vierbeiner alles beschnüffeln? Was brauchen sie, um sich in Gegenwart von Menschen wohlzufühlen? Die neue Broschüre des „Vereins Tierschutz macht Schule“ gibt kindgerechte Antworten auf diese Fragen. Die Hundebrille aus dem Weltall richtet sich an Wissbegierige im Alter von acht bis zwölf Jahren, die Geschichte aus dem ungewöhnlichen Blickwinkel ist 16 Seiten lang.

Der außerirdische Hund Sirius landet bei Katja und Benn im Garten, um Kindern mithilfe einer Brille zu zeigen, was sich Hunde vom Menschen wünschen. Gelingt es den jungen Lesern, die Rätsel zu lösen und die Geheimsprache zu entziffern, verstehen sie die Botschaft von Sirius.

Schulen können das A5-Heftchen in Klassenstärke kostenlos – exklusive Porto – bei www.tierschutzmachtschule.at bestellen. Zudem liegt es zur freien Entnahme in Fressnapf-Filialen auf. Hed