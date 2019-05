Tiere werden immer kleiner

"Die weitaus größte Bedrohung für Vögel und Säugetiere ist die Menschheit", sagt Studienautor Rob Cooke von der University of Southampton. (Die Ergebnisse sind ausführlich in der Fachzeitschrift Nature Communications veröffentlicht.) Aufgrund unserer Auswirkungen auf den Planeten, wie Abholzung, Jagd, intensive Landwirtschaft, Verstädterung und Auswirkungen der globalen Erwärmung werden Lebensräume zerstört. Cooke weiter: "Das von uns prognostizierte erhebliche 'Downsizing' von Arten könnte weitere negative Auswirkungen auf die langfristige Nachhaltigkeit von Ökologie und Evolution haben"

Studie berücksichtigt knapp 15.500 Tiere

Das Forschungsteam konzentrierte sich auf 15.484 lebende Landsäugetiere und Vögel und berücksichtigte fünf Merkmale, die sich auf die Rolle der einzelnen Arten in der Natur beziehen: Körpermasse, Wurf- / Geländegröße, Lebensraumbreite, Ernährung und Zeitspanne zwischen den Generationen. Darüber hinaus verwendeten die Forscher die Rote Liste der bedrohten Arten der Internationalen Naturschutzunion (IUCN), um zu bestimmen, welche Tiere im nächsten Jahrhundert am wahrscheinlichsten ausgestorben sind. Sie verwendeten moderne statistische Tools, um all diese Daten zu kombinieren, um ihre Prognosen zu erstellen und den Verlust der biologischen Vielfalt zu bewerten.

Artenschutz gefordert

Felix Eigenbrod, Professor an der Universität von Southampton, sagt: "Wir haben gezeigt, dass der Verlust von Säugetieren und Vögeln nicht zufällig ist, sondern ein selektiver Prozess, bei dem bestimmte Lebewesen je nach ihren Merkmalen und ihrer Anfälligkeit herausgefiltert werden." Und Amanda Bates von der Memorial University in Kanada ergänzt: "Aussterben wurde früher als tragische, deterministische Unvermeidlichkeit angesehen, aber sie können auch als Möglichkeiten für gezielte Erhaltungsmaßnahmen angesehen werden. Solange eine Art, deren Aussterben prognostiziert wird, fortbesteht, es gibt Zeit für Naturschutzmaßnahmen und wir hoffen, dass Forschung wie unsere dazu beitragen kann, dies zu steuern."