Gravierende Folgen für Menschheit: Eine Million Arten vom Aussterben bedroht

Ein erschütternder Bericht der Vereinten Nationen zeigt das Ausmaß der Gefahr für bedrohte Tierarten.

Rund eine Million Tier- und Pflanzenarten sind demnach vom Aussterben bedroht. Viele drohten bereits "in den kommenden Jahrzehnten" zu verschwinden, heißt in dem Bericht zur weltweiten Artenvielfalt, den der Weltrat für Biodiversität ( IPBES) am Montag in Paris veröffentlichte. Die Wissenschafter fordern darin "tiefgreifende Änderungen" zum Naturschutz.

Die Menschheit lässt die Natur einem umfassenden Weltbericht zufolge in rasendem Tempo von der Erde verschwinden. Dafür gebe es inzwischen überwältigende Beweise, die ein unheilvolles Bild zeichneten, warnte der Vorsitzende des Weltbiodiversitätsrates ( IPBES), Robert Watson, am Montag.