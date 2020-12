Tiercoach: Virale Infekte mit Hausmitteln behandeln

„Schwanken die Außentemperaturen, kommt es häufiger zu viralen Infekten der oberen Atemwege“, sagt die Tierärztin aus der Ordination Tiergarten Schönbrunn. Die Symptome können leicht bis schwer ausfallen und sind oft mit Reizhusten verbunden. Tritt das charakteristische Geräusch wiederholt auf, lindern Hausmittel den Schmerz. Hunde gehen dann mit Brustgeschirr statt Halsband und Leine hinaus. Viele trinken gerne Salbeitee, auch Thymian, Isländisch Moos und Spitzwegerich können angeboten werden. Katzen lassen sich dazu selten bewegen. Allen tut ein Halswickel gut.

Blutiger Auswurf

Ist der Auswurf blutig, kommt Erbrechen dazu oder ringen die Patienten um Luft, ist der Veterinärmediziner gefragt. Ihn interessiert, ob das Leid nur untertags oder auch in der Nacht plagt. Ob die Nase rinnt. Und wie es um die sonstige körperliche Verfassung bestellt ist. „Entscheidend ist, wie oft und wie stark der Vierbeiner hustet“, sagt Reitl. Schließlich gilt es zu lokalisieren, wo der Reiz herkommt. Husten kann im Kehlkopf entstehen, Folge einer Lungenentzündung sein oder in Zusammenhang mit einem Herzproblem, mit Parasiten oder einem Tumor stehen. Zudem kann ein Fremdkörper in der Lunge Schaden angerichtet haben.