Ted Turner, Robin Williams: Die kaum bekannte Demenz-Erkrankung

US-Medienmogul Ted Turner hat laut im Voraus veröffentlichten Auszügen eines Interviews mit dem Sender CBS erklärt, an einer speziellen Form einer Demenz zu leiden. Der genaue Name seiner Erkrankung, die Lewy-Körperchen-Demenz, fiel dem Gründer des Nachrichtensenders CNN während des Interviews allerdings nicht ein. Er sagte, er leide „unter der, die... - ich kann mich nicht an den Namen erinnern.“ Nach weiterem Nachdenken schloss der 79-jährige Milliardär schließlich: „ Demenz. Ich kann mich nicht erinnern, was meine Krankheit ist.“