Drogen aus dem eigenen Garten

Sorgen bereitet den Ermittlern auch der Drogenhandel auf Internet-Bestellung.

Die synthetischen Drogen werden vor allem in China produziert, im Internet bestellt und mit der Post geliefert. Besonders gefährlich: Die Inhaltsstoffe sind oft unbekannt, die Wirkung oft intensiver als bei den klassischen Drogen. Kriminalisten warnen vor gesundheitsbedrohenden Folgen.

Die meisten Drogenkonsumenten sind zwischen 25 und 40 Jahre alt (41 Prozent). Doch auch die Jüngeren greifen zu verbotenen Substanzen. Die Altersgruppe der 18- bis 21-Jährigen macht 17 Prozent aus, und auch die 14- bis 18-Jährigen greifen bereits zu (3,8 Prozent). Das Einstiegsalter liegt zwischen 14 und 16 Jahren. Konsumiert wird übrigens immer öfter daheim. Hintergrund: Die Kontrollen auf öffentlichen Plätzen sind einfach zu häufig geworden.

Bei den Anzeigen wegen Suchtmitteln liegt Wien ganz klar vorne – hier sind auch die internationalen Täterbanden am besten vernetzt und vertreten. Und auch da setzen die Drogenermittler an. Denn die Herkunfts- und Transitländer stehen vermehrt unter Beobachtung. Speziell am Balkan unterstützen österreichische Ermittler die ansässigen Behörden. Mit Erfolg. Im Jahr 2010 wurden im Zuge der Operation „Dirigent“ 29 Personen in Mazedonien und 69 in Wien wegen Handels mit Heroin festgenommen.