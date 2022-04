Studie: Millionäre sind risikobereiter und emotional stabiler

Geld macht nicht glücklich – aber zumindest emotional stabil, im Vergleich zur Allgemeinbevölkerung. Zudem risikobereiter, offener, extrovertierter und gewissenhafter. Zu diesem Ergebnis kommen Forscherinnen und Forscher des Sozio-oekonomischen Panels (SOEP) am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung und der Westfälischen Wilhelms-Universität (WWU) Münster. Sie untersuchten die Persönlichkeit der Superreichen. Die aktuelle Studie ist jetzt in der Fachzeitschrift Humanities and Social Sciences Communications erschienen.

Es wurden 1.100 Millionärinnen und Millionäre befragt, die im Durchschnitt über ein Nettovermögen von etwa vier Millionen Euro verfügen. Es zeigt sich, dass das typische Persönlichkeitsprofil der Reichen besonders stark unter Selfmade-Millionärinnen und -Millionären ausgeprägt ist, die ihr Vermögen als selbst erwirtschaftet ansehen. Jene Vermögenden, die der Ansicht sind, dass sie ihr heutiges Vermögen vor allem einem Erbe zu verdanken haben, entsprechen diesem Persönlichkeitsprofil weniger.