Mit Fingern zu rechnen zahlt sich aus

Die im Fachjournal „Child Development“ veröffentlichte Studie konzentrierte sich im Hauptteil auf 328 fünf- und sechsjährige Kindergartenkinder, die hauptsächlich in Frankreich leben, und testete ihre Fähigkeiten, einfache Additionsaufgaben zu lösen. Vor dem Fingerrechentraining waren diese Kinder in der Lage, etwa ein Drittel der Additionsaufgaben richtig zu lösen. Nach dem Training lösten sie über drei Viertel der Aufgaben korrekt. Eine Kontrollgruppe machte im gleichen Zeitraum kaum Fortschritte in den Rechenfähigkeiten.

"Als ich die Ergebnisse zum ersten Mal sah, war ich erstaunt über die enorme Leistungssteigerung bei den Kindern, die anfangs ihre Finger nicht zum Lösen der Aufgaben benutzt hatten", heißt es von der Studienleiterin Catherine Thevenot am Mittwoch auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA. Die Forscher empfehlen daher, Kindern dieses Alters das Zusammenzählen mit den Fingern beizubringen, wenn sie es bisher nicht tun. Das verbessere ihre Rechenleistung deutlich. „Der nächste Schritt besteht darin, zu erforschen, wie wir die restlichen 25 Prozent der Kinder unterstützen können, die nicht so gut auf die Intervention reagiert haben“, ergänzte Thevenot.