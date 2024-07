Janine Fischer will nicht länger schweigen: „Es herrscht Alarmstufe Rot. Die Situation in vielen Kindergärten und Schulen ist dermaßen prekär, dass sich sofort etwas ändern muss.“ Konkret geht es darum, dass jedes vierte Kind zwischen vier und fünf Jahren eine Deutschförderung braucht – österreichweit . In Wien und anderen Ballungszentren wie Wels oder Wiener Neustadt ist die Situation noch dramatischer.

Denn, so Fischer: „Die Kindergärten haben derzeit nicht ausreichend Personal , um das Problem bewältigen zu können. Deshalb sollten jetzt alle an einem Strang ziehen – zivilgesellschaftliche Organisationen müssen mit Elementareinrichtungen und Schulen zusammenarbeiten.“

Fischer ist Obfrau des Vereins „Startklar “, der sich auf Sprachbildung spezialisiert hat und mit 150 Sprachfördermaßnahmen in Wien, Niederösterreich sowie dem Burgenland aktiv ist. Was Fischer ärgert: „Unsere Organisation hat die Expertise und auch die personellen Ressourcen , um weitaus mehr Kinder zu fördern, doch es fehlen die finanziellen Mittel .“

Recht der Kinder Schließlich hätten die Kinder ein Anrecht darauf, die Chance zu bekommen, Deutsch auf Erstsprachniveau zu lernen, stellt Fischer fest und sie fordert: „Es müssen zusätzlichen Sprachfördermaßnahmen finanziert werden.“ Vor allem Elementarpädagogen sehen den Einsatz externer Fachkräfte mit einer gewissen Skepsis – so zum Beispiel Natascha Taslimi vom Netzwerk elementare Bildung Österreich (Nebö): „Grundsätzlich haben Kindergärtnerinnen und Kindergärtner die Ausbildung, um die Kinder ausreichend zu fördern.“ Der Kindergarten sei dafür der perfekte Ort: „Lernen funktioniert über Beziehung – und die bauen die Pädagoginnen zu den Kindern auf, wenn sie sie täglich sehen.“

In Alltagssituationen werde kommuniziert und so die Sprache trainiert. Allerdings, räumt Taslimi ein, „sind die Arbeitsbedingungen derzeit nicht so, dass die Kinder ausreichend gefördert werden können.“ Vereine wie Startklar würden deshalb hier ergänzend sehr gute Arbeit leisten. „Externe Fachkräfte sind aber nur nötig, weil die Politik bisher nicht die nötigen Maßnahmen gesetzt hat“, ärgert sich Taslimi und sie konkretisiert: „Wir brauchen kleinere Gruppen, zudem sollten Pädagoginnen mehr Zeit für Vorbereitungen und Elterngespräche erhalten, um ihnen klar zu machen, wie wichtig das Deutschlernen für ihr Kind ist.“ Taslimi, die an der Pädagogischen Hochschule Wien lehrt, glaubt, dass man die prekäre Lage an den Kindergärten ändern könnte, indem man die Rahmenbedingungen verbessert.

Mehr Zeit „Würde man zum Beispiel sagen, ab Herbst 2025 sind die Gruppen wesentlich kleiner und die Pädagogen erhalten mehr Zeit für die Vorbereitung, würden sicher viele, die gekündigt haben, wieder in den Beruf zurückkehren.“

Wie Wien die Sprache fördern will In Wien gibt es Bezirke, in denen mehr als die Hälfte der Kinder nicht Deutsch spricht. Bildungsstadtrat Christoph Wiederkehr (Neos) setzt in diesen Bezirken „auf di e Aufstockung von Sprachförderkräften . Wo sie ihren Dienst versehen, wird besser Deutsch gesprochen“, sagt er zum KURIER. Diese Kräfte sollen noch ausgebaut werden – bis Ende 2025 sollen es 500 sein.

Wiederkehr nimmt auch die Eltern in die Pflicht: „ Deutsch ist in Wien nicht optional, sondern Pflicht. Wir erwarten von den Eltern, die deutsche Sprache auf gutem Niveau zu erlernen." Neben einem massiven Ausbau der Sprachkurse und der Basisbildungsangebote für Erwachsene wurde im April gemeinsam mit dem Verein Startklar und Interface Wien einen 5-Punkte-Plan zur Deutschoffensive vorgestellt. Dazu gehören zum Beispiel mehr als 3.840 Deutschkursplätze im Sommer oder ein Sprachförderschwerpunkt im Kindergarten.

Auch in die Institution Kindergarten will Wiederkehr investieren: „Mit dem Stufenplan für Elementarpädagogik wollen wir generell mehr Personal in den Kindergarten bringen, dann kann individueller mit den Kindern gearbeitet werden" ist er überzeugt.

Und gemeinsam mit dem Verein Startklar startet die Stadt ein Pilotprojekt: Kinder, deren Deutschkenntnisse bei Schuleintritt voraussichtlich nicht ausreichend sind, sollen im letzten Kindergartenjahr während der drei letzten Kindergartenwochen gezielt gefördert werden.

Janine Fischer hält dagegen: „Wir haben bewiesen, wie erfolgreich wir mit der Förderung sind.“ In der Praxis heißt das: „Eltern melden ihre Kinder für den Nachmittag an. Unsere Expertinnen erarbeiten dort spielerisch mit den Buben und Mädchen den Wortschatz – etwa die Biene: Mit Kärtchen werden einzelnen Körperteile beschrieben, auch in den Muttersprachen der Kinder.“ Der Vorteil: „Kein Kind wird hier kritisiert, weil es etwas falsch macht, gleichzeitig wird ihre Muttersprache wertgeschätzt. Beides gewährleistet, dass die Kinder die Lust am Deutschlernen nicht genommen wird.“ Was Fischer noch wichtig ist: „Oft hört man noch, dass Kinder erst in der Muttersprache gefestigt werden sollen, doch das ist falsch. Kinder können locker zwei Sprachen gleichzeitig lernen.“