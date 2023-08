Studie aus 2009 unklar: Haben Hunde doch keinen Gerechtigkeitssinn?

Fuchtelten die Experimentatoren allerdings mit dem Wurststückchen nur in der Luft herum, als ob sie es einem anderen Hund gäben (oder in eine Box), um es anschließend wieder in ihre Schüssel voller Belohnungen zurückzulegen, waren die Hunde länger zur Kooperation bereit.

Erwartungshaltung

Dies läge wohl an der Erwartungshaltung, dass sie doch noch an die Wurst kommen, so die Forscher. "Genauer gesagt erhöht die Bewegung von Nahrungsmitteln in der Abwesenheit eines Partners die Wahrnehmung der Erreichbarkeit von Belohnungen für die Probanden", heißt es in der Arbeit. Gerechtigkeitssinn

Dies habe die Illusion erzeugt, dass Hunde "bei Ungleichheit aufgrund echter Ungleichheitsaversion aufgeben". Ob Hunde nun über einen Gerechtigkeitssinn verfügen oder nicht, ist demnach ungeklärt.