Obwohl es zwischen den Ergebnissen der Schultypen auch Ähnlichkeiten gab, habe man "signifikante Unterschiede im Vergleich der Überzeugungen und Unterrichtspraktiken" von Lehrenden der AHS und der Mittelschule gefunden, so die Autoren der im "International Journal of Multilingualism" und dem "Journal of Multilingual and Multicultural Development" erschienenen Studien.

Der erste große Unterschied bestehe darin, dass eine große Mehrheit der AHS-Lehrenden angab, dass nach ihrer Meinung alle oder die meisten ihrer Schüler die Englischlernergebnisse für ihr Schulniveau erreichen - verglichen mit nur 30 Prozent der Mittelschullehrer. Die realen Bildungsstandardtests hätten wohl einen Unterschied in den Lernergebnissen entlang der beiden Schultypen gezeigt - jedoch nicht so groß wie der von den Lehrern angegebene.

AHS-Lehrer halten ihre Schüler für motivierter

Weiters hatten AHS-Lehrer im Vergleich zu Mittelschullehrern auch eine positivere Meinung zu den Sprachlernfähigkeiten ihrer Schüler, und sie glauben eher, dass das Englisch ihren Schülern hilft, ein besseres Sprachgefühl zu entwickeln. AHS-Lehrer stimmten signifikant öfter den Aussagen zu, dass ihre Schüler gerne Englisch lernen und dass die meisten oder alle motiviert seien, die Sprache zu erlernen.

Je mehr Pädagogen zudem in beiden Befragungen glauben, dass ihre Schüler motiviert sind, desto mehr glauben sie auch, dass die Schüler die Lernergebnisse für Englisch erreichen. "Wir schließen daraus, dass positive Einstellungen von Lehrerinnen und Lehrern zu besseren Lernergebnissen in Englisch beitragen, und diese variieren somit innerhalb des zweigliedrigen Bildungssystems - AHS vs. MS", fasste Studienleiterin Elizabeth Erling zusammen.