Englisch schon für Taferlklassler

Die 2.647 Taferlklassler, die Montagfrüh ihre Schulkarriere beginnen, betreten auch sprachlich Neuland. Alle Volksschüler haben ab diesem Schuljahr die Möglichkeit einer kostenlosen, unverbindlichen Englischstunde pro Woche. Für Kinder ab der 3. Schulstufe war Englisch schon bisher verpflichtend, nun können auch die Kleineren freiwillig erste Schritte in der international gebräuchlichsten Sprache machen. Landeshauptmann Hans Peter Doskozil hat darauf gedrängt, die neue Bildungslandesrätin Daniela Winkler (beide SPÖ) setzt die Maßnahme um.

„Wir leben in einer globalen, digitalisierten Welt, in der das Beherrschen der englischen Sprache Türen öffnet“, begründet Winkler, selbst Mutter zweier Kinder. An den mehr als 170 Volksschulen im Land übernehmen speziell qualifizierte Pädagogen den Englischunterricht, der in altersgerechter und spielerischer Form ablaufen soll. Dort, wo an der Schule keine Fachkraft verfügbar ist, greift die Bildungsdirektion auf „Native Speaker“ (Personen, deren Muttersprache Englisch ist; Anm.) oder Lehrer zurück, die lange in englischsprachigen Ländern gelebt haben, erläutert Erwin Deutsch, langjähriger Chef der Abteilung für Pflichtschulen in der Bildungsdirektion.