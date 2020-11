Ranking: Das Englisch der Österreicher wird immer besser

Beste Platzierung für Österreich

Österreich liegt heuer im weltweiten Ranking des EF EPI auf dem 6. Platz (8. Platz im Vorjahr) und somit ganze zwei Plätze vor Deutschland und zwölf vor der Schweiz. Es ist dies die beste Platzierung im Rahmen dieser weltweiten Studie. Den Österreichvergleich führt dabei Wien vor Graz und Salzburg an. Die Bundeshauptstadt liegt damit weltweit im Städtevergleich auf dem 5. Platz.

„Das wachsende Interesse an Auslandsaufenthalten in immer jüngeren Jahren und das Konsumieren von englischsprachigen (Online-) Medien sind neben dem Englischunterricht in der Schule unter anderem Gründe, warum sich Österreich Jahr für Jahr im Ranking steigert. Zudem ist die Hemmschwelle der ÖsterreicherInnen in der Fremdsprache zu kommunizieren laut unserem pädagogischen Fachpersonal geringer, als bei anderen“, so Viktoria Pollak, EF Country Managerin Österreich.

Die wichtigsten Erkenntnisse der Studie

Europäische Staaten formen die Spitze im Ranking. Obwohl das Sprachniveau in Europa in den vergangenen Jahren bereits hoch war, haben 27 von 33 Ländern ihre Sprachfertigkeiten noch einmal verbessern können.

Auch lateinamerikanische Länder verbessern sich kontinuierlich. Mexiko bildet hier die einzige Ausnahme, die signifikant in der Ergebnisskala abrutschen.

Die größte Schere zwischen „sehr hohen“ und „sehr geringen“ Englischkenntnissen im Regionenvergleich verzeichnet Asien. Das steigende Sprachniveau in China kompensiert den Punkteverlust in anderen asiatischen Ländern.

Der Durchschnitt der erzielten Punkte in den afrikanischen Teilnehmerstaaten ist deutlich gestiegen, wobei das Gefälle zwischen “sehr hoch” und “sehr niedrig” nach wie vor groß bleibt. Die meisten Länder des Kontinents bleiben aufgrund der geringen Datenmenge vom globalen Ranking ausgeschlossen.

Erwachsene in den Zwanzigern erzielen das beste Ergebnis.

Der Netzwerkeffekt der englischen Sprache war noch nie größer. Je mehr Menschen Englisch sprechen, desto einfacher ist der Zugang zu öffentlichen Ressourcen und wirtschaftlichen Möglichkeiten für Privatpersonen, Unternehmen und Regierungen.

Die öffentliche Verwaltung, sowie der Bildungs- und Gesundheitsbereich zählen zu den klaren Verlierern im Branchenvergleich. Während der internationale Wettbewerb privatwirtschaftliche Unternehmen zwingt in den Ausbau von Englisch als Business- und Partnersprache zu investieren, bleibt der öffentliche Sektor hier oft auf der Strecke

Z um ersten Mal konnten ausreichend Daten (= mehr als 400 Testteilnehmer) in Armenien, Tadschikistan und Ruanda erhoben werden, um im Ranking berücksichtigt zu werden.