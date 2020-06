"Strahlen-Messer" für das Wiener AKH

Am Montag geht es los: Das Wiener AKH und die MedUni Wien werden das neue Gamma Knife "Perfexion" in Betrieb nehmen – ein "Strahlen-Messer" zur Therapie von Tumoren und Gefäßerkrankungen im Hirn. "Die Jetti-Tant aus Favoriten muss jetzt nicht mehr nach Frankfurt oder Prag fahren", sagt Univ.-Prof. Engelbert Knosp, Vorstand der Klinik für Neurochirurgie der MedUni Wien, in Anlehnung an eine Aussage des früheren Bürgermeisters Helmut Zilk ("die Jetti-Tant muss nicht mehr nach Graz fahren", siehe re.) . Denn das alte Gamma Knife des Wiener AKH musste am 14.10. 2011 wegen "irreparabler Schäden" stillgelegt werden. Das Gamma Knife in Graz ist bereits seit 1.1. 2011 außer Betrieb. "Patienten mit komplexen Hirntumoren mussten wir deshalb in den vergangenen Monaten ins Ausland schicken."

Das neue, rund 5,5 Millionen Euro teure, von Bund und Stadt Wien finanzierte Gerät wird das einzige in Österreich bleiben: "Unser altes Gerät war auf 250 Patienten jährlich ausgelegt – tatsächlich behandelt haben wir zuletzt 400", sagt Ass.-Prof. Klaus Kitz, Leiter der Gamma-Knife-Einheit. "Mit einem solchen neuen Gerät behandeln manche Kliniken bis zu 1000 Patienten jährlich."