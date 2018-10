Spurensuche im Staatsarchiv: Was ist österreichisch?

Maderthaner und seine Co-Autoren erzählen viele unbekannte Anekdoten, etwa über den gelben Ring, eine Kennzeichnungspflicht für Juden im Mittelalter; widmen sich nicht nur Victor Adler, sondern auch dessen hochbegabter Frau Emma, dem legendären Fußballer Matthias Sindelar oder dem Staatsoperndirektor Gustav Mahler; und zeigen ein Foto des mexikanischen Erschießungskommandos von Erzherzog Max.

Einzige Bedingung Maderthaners an sich selbst: „Die ausgewählten Menschen und Dokumente mussten paradigmatisch für die Entwicklung Zentraleuropas stehen – einem Raum, der hochkomplex und daher ungeheuer interessant ist. Begabt für die höchsten Kulturleistungen, aber auch für das Schrecklichste.“ Womit wir wieder bei der eingangs gestellten Frage wären: Was ist Österreich, Herr Maderthaner? „ Österreich war immer ein Konglomerat von unterschiedlichst organisierten Ländern, die eine Gemeinsamkeit hatten – die Dynastie Habsburg, die die Politik der erblichen Erweiterung betrieb – mit Kriegen und Hochzeiten; die sogar zum Global Player aufstieg. All das, was man als Österreich bezeichnet, war immer etwas Fließendes, nicht exakt Greifbares, eine Mischkulanz.“

Wolfgang Maderthaner, „Österreich. 99 Dokumente, Briefe und Urkunden“,

Brandstätter Verlag, 50 €.