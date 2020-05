Softdrinks und Weißbrot erhöhen Diabetes-Risiko

Wer wenig zuckerhaltige Softdrinks, Fleischprodukte und Weißbrot zu sich nimmt, hat ein geringeres Diabetes-Risiko. Das hat eine Langzeitstudie zu den Ernährungsgewohnheiten von Menschen aus sieben europäischen Ländern bestätigt, teilte das Deutsche Institut für Ernährungsforschung (DIfE) am Dienstag mit.

In die Studie flossen die Daten von 21.616 Frauen und Männern ein, von denen etwa jeder zweite im Laufe der Untersuchung an Typ-2-Diabetes erkrankte. Die Forscher nahmen das Ernährungsverhalten von Menschen aus Frankreich, Spanien, Großbritannien, den Niederlanden, Schweden, Dänemark und Deutschland unter die Lupe. Nachdem sie ausgewählt wurden, wurden die Teilnehmer über zwölf Jahre lang beobachtet. Sie alle hatten anfangs keinen Diabetes - am Ende waren rund 12.400 erkrankt.