„Sehr gut“: Die Österreicher sprechen immer besser Englisch

Ein Ergebnis, das Christian Posad wenig verwundert. Der Direktor der Handelsakademie Polgarstraße in Wien testet jedes Jahr seine neuen Schüler, um festzustellen, wie es um ihr Wissen in den Fächern in Deutsch, Mathematik und Englisch steht: „Von Jahr zu Jahr werden die Ergebnisse in

dem Fach Englisch messbar besser“, berichtet er.

Allerdings: In anderen Ländern fallen die Verbesserungen noch stärker aus, sodass Österreich heuer erstmals aus den Top Ten fällt. Slowenien und Belgien haben sich „vorgedrängelt“. Unter den Besten sind wie immer viele Nordeuropäer. In diesen Ländern ist es schon lange üblich, dass etwa Filme nicht synchronisiert werden, sondern im Original angeschaut. Dort wird somit schon lange praktiziert, was weltweit für viele junge Menschen Alltag ist. Sie bewegen sich vor allem im Internet, wo sie Serien im Original sehen. Mehr noch: Bei Online-Games mit Mitspielern unterhalten sie sich häufig auf Englisch und trainieren so das Reden und Hören.

Zudem gibt es immer mehr Bücher und Hörspiele, die bereits kleine Kinder spielerisch mit der fremden Sprache vertraut machen. Jüngstes Beispiel: Die Geschichten der drei Fragezeichen oder die Jugendbuchreihe TKKG gibt es jetzt zum Beispiel im Internet auf Englisch.