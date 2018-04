Roter Planet: Kamera liefert erstmals farbige Bilder vom Mars

Wichtiger Beitrag zur Erforschung des Mars

Das Foto übertrifft laut der Mitteilung die bisher schärfsten Aufnahmen vom Mars, die unter anderen vom Hubble-Teleskop stammen. In der Zukunft wollen die Forschenden eine Auflösung von unter fünf Metern erreichen. "Wir waren sehr erfreut zu sehen, wie gut dieses Bild bei den herrschenden Lichtverhältnissen war", ließ sich CaSSIS-Projektmitarbeiter Antoine Pommerol vom Center for Space and Habitability (CSH) der Universität Bern zitieren. CaSSIS könne einen wichtigen Beitrag zur Erforschung des Kohlendioxid- und Wasserkreislaufs des Mars leisten.

Aufgenommen hat die Kamera das Bild am 15. April. Die Farbansicht besteht aus drei fast zeitgleich gemachten und anschließend zusammengesetzten Aufnahmen. Diesen Prozess wollen die Forscher vollständig automatisieren, um Interessierten Daten rasch zur Verfügung stellen zu können.