Wenn uns der Müll auf den Kopf fällt

„Die Wahrscheinlichkeit von einem Trümmerteil verletzt zu werden, ist so hoch wie die Möglichkeit, von einem Blitz zweimal in einem Jahr getroffen zu werden“, sagt Holger Krag von der Europäischen Raumfahrtagentur ESA. Ein chinesisches Raumlabor wird bald auf die Erde stürzen. Forscher geben Entwarnung.

Müllberge, Plastikinseln und Atomendlager. Dass Schrott und Abfall auf der Erde zu Problemen führt, ist bestens bekannt. Manch einer stellte sogar schon Überlegungen an, unseren Müll einfach im All zu entsorgen. Dabei ist es gerade der Weltraumschrott, der nun immer häufiger große Probleme hervorruft. Etwa das Raumlabor „Tiangong 1“, das die Chinesen 2011 ins All geschossen haben. Insgesamt sechs Kopplungsmanöver mit chinesischen Raumschiffen absolvierte das Labor, bevor es von seinem weitaus größerem Nachfolger „Tiangong 2“ abgelöst wurde. Seit 2016 fliegt „Tiangong 1“ nun also als zwölf Meter langer Klumpen Müll unkontrolliert und unbemannt durchs All. Irgendwann zwischen Karfreitag und dem 6. April erwarten Experten den Absturz auf die Erde.