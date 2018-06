Schlechte Nachricht für Küstenorte: Die Antarktis schmilzt

Weiteres Problem: „Die Mechanismen in der Antarktis sind viel komplexer als etwa in Grönland, wo zum Großteil wegen der Erderwärmung das Eis schmilzt und direkt in den Ozean fließt – und somit zum Anstieg des Meeresspiegels beiträgt.“

Ein Faktor ist das dünner werdende Schelfeis rund um den Kontinent: „Dieses wirkt wie ein stabilisierender Ring um die Antarktis. Doch Windveränderungen, die wohl durch den Klimawandel beeinflusst wurden, unterspülen diesen Ring mit wärmerem Ozeanwasser. Seine Rückhaltekraft lässt nach“, sagt Sasgen. Beispiel: Im vergangenen Jahr brach das riesige LarsenC-Schelfeis. Betroffen vom Wandel ist vor allem die Westantarktis.

Steigt die Temperatur dort um 3 Grad, so trägt die Antarktis bis 2070 zu einem Anstieg des Meeresspiegels von 27 Zentimeter bei (Grafik). In Summe würden er um einen halben Meter steigen. Große Gebiete in Küstennähe wie Teile von Bangladesch werden überflutet, andere, etwa in den Niederlanden, sind nur mit hohem technischen Aufwand zu halten. Etwa eine Milliarde Menschen dürften direkt betroffen sein, auch Bewohner der Metropolen New York, Shanghai oder Hamburg.