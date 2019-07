Schimpansen haben ähnliches Arbeitsgedächtnis wie Menschen

Schimpansen verfügen offenbar über ein ähnliches Arbeitsgedächtnis wie Menschen. Sie merken sich mindestens vier vorhergehende Handlungen und passen ihr Tun dementsprechend an. Das entspricht in etwa den Fähigkeiten siebenjähriger Kinder, berichtete ein Forschungsteam mit Wiener Beteiligung im Fachblatt "Proceedings of the Royal Society B".

Entwicklung des Denkens

Die Fähigkeit, sich Informationen über gewisse Zeiträume bewusst zu merken und daraus etwa abzuleiten, wie eine komplexere Aufgabe bewältigt werden kann, wird als eine der großen Errungenschaften in der Entwicklung menschlichen Denkens angesehen. Damit etwa ein Satz oder Text verstanden werden kann, muss man sich am Schluss noch an dessen Beginn erinnern können.

Forschungslücken im Tierreich

Die Wissenschaft geht davon aus, dass vor allem der Mensch über ein leistungsstarkes Arbeitsgedächtnis verfügt. Wie es um diese Fähigkeit bei Tieren bestellt ist, ist hingegen noch relativ wenig erforscht, schrieb das Forschungsteam in der aktuellen Arbeit.

Gutes Langzeitgedächtnis