Je näher am Menschen, desto "kulturloser" der Schimpanse

Viele Fähigkeiten

„Natürlich wurde schon sehr viel über das Verhalten von Tieren geforscht. Was unsere Studie so besonders macht, ist der umfangreiche Datensatz“, sagt Erstautor Hjalmar Kühl. Unter seiner Leitung dokumentierten Wissenschafter des Max-Planck-Instituts für evolutionäre Anthropologie in Leipzig sowie des Deutschen Zentrums für integrative Biodiversitätsforschung 31 Verhaltensweisen von frei lebenden Schimpansen. Mit ergänzender Literatur zur Feldforschung konnten sie 144 Gruppen erfassen – nahezu aus dem gesamten Verbreitungsgebiet der Pan – so der wissenschaftliche Name für Schimpansen: Hier knacken sie Nüsse mit Steinen, dort nutzen sie Tümpel zum Bad. Da stochern sie mit Halmen in Termitenhügeln oder angeln im Wasser nach Algen, dort graben sie mit Stöcken nach Knollen und verjagen Leoparden mit Speeren.

„Wir wollten begreifen, wie ein großes bzw. kleines Verhaltensrepertoire entsteht. Es ist ein Fenster in die evolutionäre Vergangenheit – auch des Menschen“, sagt Kühl. Und so verglichen die Forscher die Gewohnheiten von Schimpansen, die massiven Störungen und Umweltveränderungen durch den Menschen ausgesetzt sind, mit jenen von Tieren, die weitgehend ohne menschliche Bedrohung leben. Sie berücksichtigten die Bevölkerungszahlen vor Ort, das Straßennetz, Flüsse, Waldbestände und Landnutzung.