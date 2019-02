Orang-Utans blicken auch in komplexen Situationen durch

Orang-Utans treffen auch angesichts mehrerer komplexer Handlungsoptionen zielsicher die für sie gewinnbringendste Entscheidung. Das ist das Ergebnis einer im Fachblatt "Plos One" vorgestellten Studie von Forschern aus Österreich, Deutschland und Großbritannien. Die Tiere präsentieren sich darin als planvolle Denker, die sorgfältig abwägen, ob sich ein Werkzeugeinsatz auszahlt oder nicht.

Den intelligenten Primaten, die in ihrer südostasiatischen Heimat vor allem durch die Ausweitung von Palmölplantagen immer stärker in Bedrängnis geraten, ist Werkzeuggebrauch in der freien Wildbahn nicht fremd. So müssen sie bei der Nahrungssuche auch darauf achten, wie weit der Weg zu Bäumen mit vielversprechenden Früchten ist und dabei daran denken, ob vor Ort auch geeignete Werkzeuge vorhanden sind. Vielfach kommen die Menschenaffen an das Fruchtfleisch stacheliger Früchte oder solchen mit harten Schalen nämlich nicht ohne die Hilfe von Geräten heran.