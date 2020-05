Reaktionen auf das Buch "Dachschaden"

Übermüdete und fachlich schlecht qualifizierte Ärzte, die teilweise völlig unnötige Operationen durchführen: Für Aufregung sorgt das Buch " Dachschaden" zweier Neurochirurginnen (der KURIER berichtete). Die Reaktionen sind unterschiedlich.

Univ.-Prof. Engelbert Knosp (Vorstand Uni-Klinik für Neurochirurgie der MedUni Wien) "Hier wird ein ganzer Berufsstand völlig grundlos schlechtgemacht und pauschal vorverurteilt. Alle Kolleginnen und Kollegen an unserer Klinik sind zutiefst betroffen." Patienten würden ohne Grund verunsichert. "Es gibt keine auffällige Häufung von Patientenbeschwerden aus der Neurochirurgie. Die Ausbildung wird immer stärker spezialisiert. Der jeweilige Neurochirurg erreicht dann in seinem Fachgebiet hohe Operationszahlen, was eine hohe Qualität garantiert." Und die Arbeitszeit werde kontinuierlich verkürzt.

Univ.-Prof. Andreas Gruber (geschäftsführender erster Oberarzt der Uni-Klinik für Neurochirurgie der MedUni Wien): "Kein Patient muss Angst vor einem neurochirurgischen Eingriff haben. Eingriffe am Gehirn werden nur an spezialisierten Zentren – Uni-Kliniken und Schwerpunktkrankenhäusern – durchgeführt." Niemand würde sich trauen, einen komplizierten Eingriff, den er nicht beherrscht, auszuführen – schon aus Angst, dass es "im Anschluss an eine mögliche Komplikation zu einem Prozess kommt und ein Gutachter ihm Fahrlässigkeit vorwirft". Und es gebe bei Gehirnoperationen wie Aneurysmen auch keine Grauzone, ob und wann operiert werden muss: "Da gibt es genaue Kriterien, die Entscheidung ist glasklar."