Probiotika: Doch nicht so nützlich wie gedacht?

Seit Jahren wird die Wirkung von Probiotika - die es sowohl in Kapsel- und Pulverform, als auch in angereicherten Lebensmitteln gibt - diskutiert. Jetzt stellen Forscher aus Israel in einer neuen Studie fest: Probiotika sind so gut wie nutzlos - zumindest zeigte dies ihre Arbeit.

Die Forscher stellten in der im Fachmagazin Cell erschienen Studie fest, dass der Einsatz sogenannter Milchsäure- oder Bifidusbakterien, nicht wirklich eine Wirkung auf den Darm hat. Um wirklich eine gesundheitsfördernde Wirkung erzielen zu können, müssten sie auf die Bedürfnisse jedes Einzelnen zugeschnitten werden, so die Schlussfolgerung der Autoren.

Keine eindeutigen Effekte

Die Wissenschafter des Weizmann Institute of Science kreierten für ihre Forschung einen eigenen Cocktail mit elf gesunden Bakterien, einschließlich Lactobacillus- und Bifidobakterien-Stämmen. Diese Mischung wurde 15 gesunden Freiwilligen für einen Monat verabreicht. Mit einem Endoskop wurden sowohl davor als auch anschließend an mehreren Stellen des Magen-Darm-Traktes kleine Stückchen der Darmschleimhaut entnommen.