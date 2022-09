Die Rote Mauritius: Was die Briefmarke so besonders macht

Den heiligen Gral der Mauritius-Schätze stellt übrigens der legendäre „Bordeaux Brief“ dar. Weinhändler Edward Francis schickte ihn am 4. Oktober 1847 von der Insel in die französische Stadt, um den Erhalt von knapp 50 Fässern Wein zu bestätigen. 85 Tage später kam er in Bordeaux an. Den Starstatus verdankt der Brief seiner Frankierung: mit einer Roten und einer Blauen Mauritius.