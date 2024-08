Pasta ripiena: Die Evolution der italienischen Teigtaschen

In die Studie schafften es schließlich 37 Arten. 28 italienische Pasta ripiena – "die wichtigsten eben", sagt Todisco. Darüber hinaus wurden Arten aus anderen Teilen der Welt , etwa türkische Manti, deutsche Maultaschen, polnische Pierogi, jüdische Kreplach, chinesische Wonton oder japanische Gyoza beschrieben. Sie flossen nicht in die folgende Analyse ein.

Zunächst kristallisierten sich zwei Teigtaschen-Hauptgruppen heraus: flache und dreidimensional geformte . "Es sieht so aus, als lägen Wurzeln von Pasta ripiena im Norden Italiens. An diesem Ort konnten wir auch die größte Vielfalt an Rezepturen dokumentieren." Vom Norden aus hätten Ravioli und Tortellini folglich Küchen im Rest des Landes erobert.

Rezepte folgten Nahrungsmittelverfügbarkeit

Die Vielfalt der Teigtaschen-Rezepturen spiegle die Nahrungsmittelverfügbarkeit in einer Region: "Wir gehen davon aus, dass die Füllungen das Nahrungsmittelangebot früherer Zeiten reflektieren. Es scheint plausibel, dass Menschen den Teig mit jenen landwirtschaftlichen Produkten hergestellt haben, die zur Verfügung standen."

Aber wo auf der Welt wurde denn nun die Idee, Füllung in Teig zu packen, geboren? Oft wird der Ursprung in Asien verortet. "Das können wir auf Basis unserer Daten nicht beantworten. Wir sind aber am überlegen, die Frage in weiteren Studien zu beleuchten", sagt Todisco, die offensichtlich Gefallen an kulinarischer Forschung gefunden hat.